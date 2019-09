Ζευγάρι δεν κρατιέται, κάνει σεξ σε νεκροταφείο (vid)

Σε άλλο επίπεδο πήγε το «ποιο είναι το πιο απίθανο μέρος όπου έχεις κάνει σεξ» ένα ζευγάρι στην Ιρλανδία.

Το ασυγκράτητο ζευγάρι «πιάστηκε» να κάνει σεξ ανάμεσα σε τάφους, σε ένα νεκροταφείο!

Μια γυναίκα που βρισκόταν λίγα μέτρα πιο δίπλα, καθώς επισκεπτόταν τον τάφο της μητέρας της, έβγαλε το κινητό της και τράβηξε λίγα δευτερόλεπτα από τα ερωτικά παιχνίδια του ζευγαριού και μάλιστα, έστειλε το βίντεο σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

«Χθες επισκέφτηκα τον τάφο της μητέρας μου στο νεκροταφείο του Αγίου Μιχαήλ και έπεσα πάνω σε δύο ανθρώπους που έκαναν σεξ σε έναν τάφο. Τρομοκρατήθηκα, αλλά δεν τους είδα να πτοούνται. Αν ήταν ο τάφος της μητέρας μου θα ήμουν υπεύθυνη για τις επόμενες κινήσεις μου», ήταν το σχόλιό της.

SEX IN GRAVEYARD - Hi Neil, I visited my mother’s grave last night in St Michael’s graveyard & came across two people having sex on a grave. I was horrified but they didn’t seem to care. If it had been my mother’s grave I wouldn’t have been responsible for what I would have done. pic.twitter.com/ZXul95AbPw

— Neil Prendeville (@NeilRedFM) September 11, 2019