Στην Ιαπωνία έφτιαξαν τη γιγαντιαία πίτσα-σάντουιτς «Βουνό Κρέατος», θέλουμε να κατακτήσουμε την κορυφή (pic)

Ποιο Έβερεστ;

Ένα είναι το βουνό που πρέπει να κατακτήσει όποιος σέβεται τον εαυτό του: Το «Βουνό Κρέατος»!

Στην Ιαπωνία έφτιαξαν μια γιγαντιαία πίτσα-σάντουιτς και της έδωσαν αυτό το όνομα, ακριβώς γιατί είναι αυτό που λέει. Ένα «βουνό», για όποιον τολμηρό (ή τολμηρή) επιδιώξει να το φάει! Ένα «τέρας» λιπαρών και χοληστερίνης, που έρχεται να κλέψει τις καρδιές μας -ίσως και να μας σκοτώσει.

Japan now has a giant pizza sandwich called Meat Mountain, packed with 18 different types of meat https://t.co/mzpa8n0QcF (RocketNews24)

— Hikosaemon (@hikosaemon) September 13, 2019