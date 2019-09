Βατράχια πήραν... συναινετικό διαζύγιο αφού έφεραν εις πέρας την αποστολή τους (pics)

Ένας ασυνήθιστος γάμος έγινε στην Ινδία. Μπορεί για την συγκεκριμένη χώρα να μην είναι αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο σίγουρα είναι.

Νύφη και γαμπρός ήταν δυο βατράχια! Συγκεκριμένα παντρεύτηκαν τον Ιούλιο για να κατευνάσουν τον ινδουιστικό θεό των βροχών, τον Λόρδο Indra, και να φέρουν την εύνοια και τις βροχοπτώσεις στο Bhopal που επλήγη από ξηρασία.

Η αποστολή εξετελέσθη καθώς όχι απλά έβρεξε, αλλά η περιοχή πλημμύρισε και έτσι αποφασίστηκε... συναινετικό διαζύγιο.

Από το γάμο των βατράχων, το Madhya Pradesh έχει πλημμυρίσει με βροχή, περίπου 26 τοις εκατό περισσότερο από το κανονικό, προκαλώντας πλημμύρες σε όλη την πολιτεία, συμπεριλαμβανομένων των ρεκόρ βροχής στο Bhopal την Κυριακή.

Τόσο επιτυχής ήταν ο γάμος που από τις βροχές άνοιξαν δύο πύλες του φράγματος Bhopal Kaliyasot και του φράγματος Bhadbhada, ενώ οι πύλες του φράγματος Kolar άνοιξαν για πρώτη φορά μέσα σε τρία χρόνια.

Ο υπερβολικά επιτυχημένος γάμος έπρεπε να τερματιστεί και τα μέλη του Om Shiv Seva Shakti Mandal της περιοχής Indrapuri χώρισαν συμβολικά τα βατράχια την Τετάρτη το βράδυ, ψάλλοντας μάντρα.

Οι βροχοπτώσεις αναμένεται να μειωθούν σε ισχύ, θα συνεχιστούν για τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Τμήμα της Ινδίας.

Bhopal: 6 gates of Kolar Dam were opened today after 2016, due to incessant rainfall in the region. pic.twitter.com/L41AhJrEZy

— ANI (@ANI) 11 Σεπτεμβρίου 2019