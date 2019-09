Απολίθωμα μεγάλης θαλάσσιας χελώνας βρέθηκε σε βουνό της Ελβετίας, την πάτησε δεινόσαυρος (pics)

Το απολίθωμα μιας μεγάλης θαλάσσιας χελώνας ανακάλυψαν παλαιοντολόγοι σε βουνό της Ελβετίας.

Τα πέτρινα υπολείμματα του πλάσματος βρέθηκαν στην οροσειρά του Ιούρα, κατά μήκος των γαλλο-ελβετικών συνόρων, ανάμεσα σε άλλα 100 απολιθώματα(!), το συγκεκριμένο ωστόσο, αφενός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αφετέρου φαίνεται πως «κουβαλάει» μια απίθανη όσο και ζοφερή ιστορία...

Όπως «μαρτυρούν» τα ευρήματα, η χελώνα θεωρείται πως βρήκε τραγικό θάνατο πριν από, περίπου, 150 εκατομμύρια χρόνια, όταν ένα τεράστιο σαυρόποδο (ένας φυτοφάγος, δηλαδή, δεινόσαυρος, με μακρύ λαιμό, σαν τον διπλόδοκο) την έλιωσε με την πατούσα του!

Οι παλαιοντολόγοι διαφωνούν, προς το παρόν, για το πώς βρέθηκε η θαλάσσια χελώνα στον δρόμο του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το κέλυφός της διαλύθηκε από κάτι... πολύ μεγάλο πριν γίνει απολιθωμένο. «Τα στοιχεία (σ.σ. ότι η χελώνα ποδοπατήθηκε) είναι αρκετά σαφή», δήλωσε στους New York Times ο Daniel Marty, παλαιοντολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στη Βασιλεία. «Είναι αστείο, όντως, αλλά δείχνει επίσης ότι αυτά τα δύο ζώα βρέθηκαν στο ίδιο περιβάλλον. Είναι μια διασταύρωση... πραγματικού χρόνου», πρόσθεσε.

Η «συνάντηση», πιστεύουν οι επιστήμονες, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νομιστικής περιόδου. Φαίνεται πως οι χελώνες διέσχιζαν παλιρροϊκά κύματα και περνούσαν μέσα από λάσπη, για να φτάσουν στις παραλίες και να γεννήσουν τα αυγά τους. Μία άλλη θεωρία «λέει» ότι η συγκεκριμένη χελώνα κόλλησε στη λάσπη και πέθανε στον δρόμο της προς τη θάλασσα, και στη συνέχεια ένας θηριώδης δεινόσαυρος... πέρασε από πάνω της. Στη μελέτη τους, πάντως, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Swiss Journal of Geosciences, οι επιστήμονες «προκρίνουν» την πρώτη υπόθεση.

Αν και η οροσειρά του Ιούρα δεν είναι πια κοντά στη θάλασσα, οι θέσεις των ηπείρων ήταν πολύ διαφορετικές κατά τη διάρκεια της νομιστικής περιόδου, πριν η Ευρώπη, δηλαδή, συγχωνευθεί και αποκτήσει την τρέχουσα μορφή της. Τα σαυρόποδα ήταν ψηλοί, φυτοφάγοι δεινόσαυροι, που έμοιαζαν με ελέφαντα, είχαν μακριά πόδια και λαιμούς και ήταν από τα μεγαλύτερα χερσαία ζώα που έζησαν ποτέ. Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, ήταν ο βροντόσαυρος και ο βραχιόσαυρος.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, η ομάδα του δρ. Marty βρήκε περίπου 100 απολιθωμένες θαλάσσιες χελώνες, ανάμεσα σε περισσότερα από 15.000 αποτυπώματα δεινοσαύρων! Αυτό το δείγμα, ωστόσο, όπως προείπαμε, ήταν το μόνο που βρέθηκε σε τόσο... περίεργες συνθήκες, με τους επιστήμονες να το χαρακτηρίζουν «θαυμάσιο και μοναδικό».

