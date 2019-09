GNTM: «Καγιά, ο μοναδικός άνθρωπος που μιλάει με γκρίκλις»! Χαμός στο twitter (pics)

Άντε και... καλή σεζόν να έχουμε!

Η πρώτη τηλεοπτική «μάχη» είναι γεγονός από χθες (8/9) το βράδυ, με το GNTM του Star να επικρατεί στο δυναμικό κοινό με 25,4% μέσο όρο, έναντι του 18% που σημείωσαν οι «Οκτώ Λέξεις» στον ΣΚΑΪ.

Στη συνολική τηλεθέαση, η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου είχε ελαφρύ προβάδισμα με 21,1% έναντι 18,5% του GNTM, που στο Twitter, ωστόσο... δεν είχε αντίπαλο!

Δεκάδες χιλιάδες «τιτιβίσματα», ξεπέρασαν τα 15.000, «σπάζοντας» όλα τα ρεκόρ!

Δείτε τα 10 πιο χαρακτηριστικά από αυτά και ετοιμαστείτε...

Η «μάχη» μόλις ξεκίνησε.

Me finding greek mutuals because of #GNTMgr . pic.twitter.com/QwUHUlkK3t

— FOREVERS STREAM ADIOS (@ForeverStrayKid) September 8, 2019