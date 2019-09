Μυστηριώδες πλάσμα σαν φίδι με κυνόδοντες και ράμφος έπεσε από τον ουρανό στο Χαλ (video)

Μήπως, τελικά, υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν ανάμεσά μας;

Ένα ανατριχιαστικό πλάσμα, που μοιάζει με φίδι με κυνόδοντες και ράμφος(!), έπεσε από τον ουρανό σε κήπο σπιτιού στο Χαλ της Αγγλίας, σοκάροντας ένα ζευγάρι!

Οι Wendy Gray και Andy Vere έπαθαν πλάκα όταν βρήκαν το περίεργο... κτήνος να σέρνεται στην αυλή τους. Το ζευγάρι, ωστόσο, δεν τρόμαξε, το μάζεψε και το έβαλε σε ένα ποτήρι και έμεινε να το κοιτάει με αμηχανία, προσπαθώντας να καταλάβει τι είναι αυτός ο απρόσκλητος επισκέπτης.

Όπως μπορείτε να δείτε, στο σώμα του έχει σημάδια που παραπέμπουν σε φίδι, καθώς και μικρά κέρατα και ράμφος. Το περίεργο αυτό ζώο εξακολουθεί να κινείται και το μυστήριο παραμένει άλυτο, με τη Wendy να κάνει έκκληση σε όποιον ξέρει τι είναι να μιλήσει!

«Δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο. Όταν το είδα, σίγουρα με ξύπνησε μετά τη νυχτερινή μου βάρδια. Κάθε φορά που σηκώνουμε το γυαλί αρχίζει να κινείται», είπε η Wendy και πρόσθεσε: «Ψάχνουμε στο Google τι θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν βρίσκουμε τίποτα. Είμαστε απλά τόσο συγχυσμένοι ως προς το τι είναι».

Η υπόθεση που κάνει είναι ότι το πλάσμα θα μπορούσε να είναι μια κάμπια Hawk-moth.

Από την άλλη, βέβαια, λέμε εμείς, μπορεί να είναι και εξωγήινος.

Mysterious snake-like creature with fangs and beak falls from sky in Hull https://t.co/rLMg13v5Wz

— Daily Star (@Daily_Star) September 5, 2019