Η γάτα με το πιο παράξενο σημάδι στο πρόσωπο (pics)

Οι γάτες μπορεί μερικές φορές να είναι παράξενες, τόσο στις αντιδράσεις τους όσο και στην εμφάνισή τους. Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που τις κάνουν αξιολάτρευτες.

Τα γατάκια, όπως και τα άλλα ζώα, έχουν περίεργα σημάδια στη γούνα τους. Ωστόσο μια γάτα στο Σίδνεϊ, η Νταίζη, έχει ένα από τα πιο παράξενα σημάδια.

Μάλιστα, αν την παρατηρήσει κανείς, θα μπορούσε να πει πως μοιάζει με αλεπού.

Το ζώο πιθανότατα πάσχει από κάποιο ιό και εξαιτίας αυτού έχει αυτό το σημάδι. Η όμορφη γάτα ragdoll έχει λευκή και γκρίζα γούνα με ένα χαρακτηριστικό καφέ σχήμα στο πρόσωπο της που τελειώνει ακριβώς στην άκρη της μύτης της.

This Shelter Cat Is Going Viral For Her Unique Face Markings https://t.co/G8zCNXm56a #funny #heart pic.twitter.com/Sh5IZK1jWS

— Virtual Paparazzi (@Paparazzi4U) September 4, 2019