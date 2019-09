Σκύλος τρομοκρατήθηκε όταν είδε στο πλυντήριο το αγαπημένο του παιχνίδι (pics)

Τα σκυλιά είναι ίσως τα πιο αγαπητά ζώα για τον περισσότερο κόσμο.

Η πίστη τους, η αφοσίωσή τους, οι ζαβολιές τους αλλά και οι αντιδράσεις τους τα κάνουν ακόμα πιο αξιολάτρευτα.

Μια τέτοια επική αντίδραση είχε και ένας σκύλος στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, η Γκρέισι, όπως ονομάζεται τρομοκρατήθηκε όταν είδε στο πλυντήριο το αγαπημένο της παιχνίδι.

Την φωτογραφία με τα γουρλωμένα της μάτια ανέβασε η ιδιοκτήτριά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε αργότερα η ίδια, πρόκειται για φωτομοντάζ, αν και κατάφερε να πάρει πάνω από 4000 likes και σχόλια.

Photo of golden retriever who looks horrified after seeing its favourite toy in a washing machine goes viral… but it’s actually clever Photoshop https://t.co/xgXjFdODk8

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 4, 2019