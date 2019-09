Τροπικό φίδι έχει κάτι σαν βράγχια για να μένει περισσότερη ώρα κάτω από το νερό (pic)

Το μπλε φίδι μπορεί να αναπνέει υποβρύχια, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο αιμοφόρων αγγείων στην κορυφή του κεφαλιού του, που του επιτρέπει να απορροφά περισσότερο οξυγόνο.

Μόλις το οξυγόνο πάει στο αίμα του, περνάει μέσα από το κρανίο στον εγκέφαλο του φιδιού, επιτρέποντας στο τροπικό ερπετό να μένει κάτω από το νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να αναδύεται συχνά για να ξαναπάρει ανάσα.

Ερευνητές από την Αυστραλία χρησιμοποίησαν ακτίνες Χ και δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κεφαλιού του φιδιού, που αποκάλυψε την παρουσία αυτού του αναπάντεχου αναπνευστικού συστήματος.

