Κοράκια άνοιξαν... βεντέτα με άνδρα! (pics & vid)

Ένας Ινδός δέχεται επίθεση κάθε μέρα, τα τελευταία τρία χρόνια από κοράκια επειδή ένας νεοσσός πέθανε στα χέρια του.

Ο Shiva Kewat, από την Madhya Pradesh της Ινδίας, δήλωσε ότι προσπάθησε να σώσει το νεογέννητο πουλί αλλά δεν τα κατάφερε. Αυτό όπως φαίνεται προκάλεσε τον θυμό των κορακίων, που άνοιξαν... βεντέτα μαζί του.

Ο Ινδός έχει επανειλημμένα γδαρθεί και χτυπηθεί και προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατευθεί κάθε φορά που βγαίνει από το σπίτι του.

Ο Kewat είπε: «Θα ήθελα να μπορούσα να τους εξηγήσω ότι προσπαθούσα μόνο να βοηθήσω το πουλί, όχι να το σκοτώσω».

Το 2011, ερευνητές στο Σιάτλ, διαπίστωσαν ότι τα κοράκια κρατούν μνησικακίες και θυμούνται τα ανθρώπινα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, κοράκια κρατήθηκαν για πέντε χρόνια λόγω της μελέτης και αποδείχτηκε πως ακόμα και μετά από ένα χρόνο μπορούσαν να αναγνωρίσουν το πρόσωπο που τα έπιασε.

Μάλιστα, σύμφωνα με την μελέτη, είναι σύνηθες φαινόμενο να παίρνουν... εκδίκηση.

Σε μια μεταγενέστερη μελέτη οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εγκέφαλοι των πτηνών φωτίζονται με παρόμοιο τρόπο με τους ανθρώπους όταν βλέπουν ένα πρόσωπο που ξέρουν.

