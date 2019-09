Θα μπούμε κατευθείαν στο ψητό.

Το άγχος κατέβαλε μια μέλλουσα νυφούλα και δευτερόλεπτα πριν τον γάμο έκανε την ανάγκη της...

«Ε και; Πού είναι το πρόβλημα;», θα αναρωτηθείτε.

Και έχετε δίκιο.

Πουθενά!

Φυσιολογικό είναι.

Το πρόβλημα είναι ότι στους γάμους δεν υπάρχει πια μόνο φωτογράφος, αλλά και κάποιος που τραβάει βίντεο, για να μείνουν αξέχαστες αυτές οι στιγμές στο ζευγάρι... Ενίοτε, μάλιστα, βάζει μικρόφωνο πάνω στον γαμπρό ή στη νύφη για καλύτερο ήχο.

Η -ξαλαφρωμένη- νύφη, λοιπόν, περπάτησε στον διάδρομο, πλησίασε τον γαμπρό και αφού εκείνος την κοίταξε στα μάτια και της είπε μέσα στα μέλια πόσο όμορφη είναι, αυτή τού απάντησε: «Έριξα ένα πολύ καλό... χοντρό πριν βγω στον διάδρομο»!

Δυστυχώς, για την ίδια, τη «συνέλαβε» ο φακός, με τον μελλοντικό σύζυγό της να ξεσπάει σε γέλια, λέγοντάς της: «Τι διάολο σου συμβαίνει; Ο τύπος που τραβάει βίντεο μόλις άκουσε τι είπες. Φοράω μικρόφωνο»!

Τότε, ο ατσίδας καμεραμάν έκανε ζουμ στο πρόσωπο της νύφης, που φαίνεται να λέει «ω, Θεέ μου».

Ω, ναι!

It's easier for you to see for yourself:#weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/SWA75Pz7u2

— luke (@llogan383) June 19, 2019