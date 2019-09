Ιστορική ανακάλυψη: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά μαύρη τρύπα να κάνει ένα αστέρι... μια χαψιά!

Oι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων LIGO και Virgo εντόπισαν για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας βαρυτικά κύματα που παράχθηκαν όταν μια μαύρη τρύπα «κατάπιε» έναν αστέρα νετρονίων, πιστεύουν οι επιστήμονες!

Το ιστορικό γεγονός, το οποίο «βαπτίστηκε» S190814bv, καταγράφηκε σε δημόσια βάση δεδομένων, που χρησιμοποίησαν οι αστρονόμοι την περασμένη Τετάρτη (28/8).

Η αρχική ανάλυση, λοιπόν, υποδηλώνει ότι οι πιθανότητες τα συγκεκριμένα βαρυτικά κύματα να είναι συνέπειες της συγχώνευσης ενός αστέρα νετρονίων με μια μαύρη τρύπα είναι στο 99%!

Our new #S190814bv event classification (following PE analysis) is even more exciting!! if confirmed as real, #S190814bv is most likely a #NeutronStar #BlackHole merger!!! Telescopes around the globe are hunting for any visible counterpart #AstronomersAssemble pic.twitter.com/CJqLhOvxYe

— LIGO (@LIGO) August 15, 2019