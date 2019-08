Ένας τύπος αποφάσισε να αφήσει την Lamborghini και να πάει στον γάμο του με τανκ (pics & vid)

Έναν εντυπωσιακό, αλλά όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο, βρήκε ένας τύπος στην Αγγλία για να πάει στον γάμο του.

Αν και στην διάθεσή του είχε μία Lamborghini τελικά αποφάσισε να πάει, όντας με την παρέα του πάνω σε ένα τανκ.

Το απίθανο είναι πως δεν το καβάλησε στα τελευταία μέτρα λίγο πριν τον χώρο που θα γινόταν το μυστήριο, αλλά παρέλασε ουσιαστικά από όλο το Μπόλτον, όπως μπορείτε να δείτε στο video.



This is him actually on the tank as it drives down the street... pic.twitter.com/MSrZ9GXnyH

— AssedBaig (@AssedBaig) August 28, 2019