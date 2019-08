Το τρενάκι - ρομπότ που πιάνει ασύλληπτες ταχύτητες (pics & vids)

Θα είναι το ταχύτερο τρενάκι στον κόσμο και είναι στην Σαουδική Αραβία.

Η Σαουδική Αραβία αποκάλυψε τα σχέδιά της για την δημιουργία της ταχύτερης οροσειράς του κόσμου, η οποία θα φτάσει ταχύτητες 155 μίλια / ώρα (περίπου 249 χιλιόμετρα) σε ένα νέο θεματικό πάρκο στην έρημο.

Το Falcon, όπως ονομάζεται, θα κυκλοφορήσει στο Six Flags Qiddiya κοντά στο Ριάντ, ενώ πρόκειται για βόλτα ρεκόρ.

Πρόκειται για ένα τετράτροχο, 16 θέσεων rollercoaster που μοιάζει με ρομπότ.

Το τρενάκι αγωνίζεται σε τεράστιες κλίσεις, προτού στροβιλιστεί πάνω από απότομες κορυφές και επιταχύνει τις πλαγιές με απίστευτη ταχύτητα.

Ωστόσο όσοι έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα με το Falcon, θα απολαύσουν μια απίστευτη θέα σε όλο το φαράγγι.

Μάλιστα αναμένεται να ξεπεράσει το τρέχον ρεκόρ της Formula Rossa στο Αμπού Ντάμπι.

Breaking News! Six Flags #Qiddiya, Saudi’s first theme park, will feature several record-breaking rides. Hold onto your seats tight and experience the longest, tallest and fastest roller coaster in the world, “Falcon’s Flight”!#QiddiyaSoMuchMore

