7 πράγματα που κοστίζουν περισσότερο από τα 20 εκατομμύρια δολάρια της G7 για τον Αμαζόνιο (pics)

Και να σκεφτεί κανείς πως αυτά τα χρήματα έχουν γίνει αιτία διπλωματικού επεισοδίου ανάμεσα σε Μπολσονάρου και Μακρόν...

Πόσο κοστίζει, λοιπόν, η σωτηρία του πλανήτη;

Σύμφωνα με την G7, 20 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, 18 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα ποσό -κακά τα ψέματα- για γέλια.

Και για κλάματα...

Την ώρα, λοιπόν, που περιμένουμε να δούμε αν ο Ζαΐχ Μπολσονάρου θα αποδεχθεί, τελικά, την οικονομική... βοήθεια των πιο ισχυρών, οικονομικά, χωρών του πλανήτη, αν, φυσικά, πρώτα του ζητήσει συγγνώμη ο Εμανουέλ Μακρόν, στο Twitter έχει ξεκινήσει το σχετικό... γλέντι για δεκάδες πράγματα που κοστίζουν πολύ περισσότερο από το ποσό που διατίθεται να προσφέρει η G7.

Και όταν λέμε «πολύ περισσότερο», εννοούμε πολύ, πάρα πολύ περισσότερο...

Για παράδειγμα, όπως σημειώνει κάποιος «το Netflix πληρώνει 100 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να έχει τα ''Φιλαράκια'' στην πλατφόρμα του»!

Κάποιος άλλος τονίζει ότι «για την Παναγία των Παρισίων συγκεντρώθηκε 1 δισεκατομμύριο και για τη σωτηρία του πλανήτη 20 εκατομμύρια», ενώ άλλο ένα χαρακτηριστικό «τιτίβισμα» αναφέρει πως «μόνο τα ταξίδια του Τραμπ για να παίξει... γκολφ έχουν κοστίσει στην Αμερική 100 εκατομμύρια δολάρια»! Μόνος του, δε, ο πάντα ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα Λεονάρντο Ντι Κάπριο έδωσε από την τσέπη του 5 εκατομμύρια δολάρια!

Φυσικά, γίνεται ειδική σύγκριση και με το ποδόσφαιρο, όπου εκεί τα ποσά είναι αστρονομικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας λόγος να φτάσουμε σε αυτά τα... ύψη.

Σκεφτείτε μόνο το εξής, για να χρησιμοποιήσουμε ένα ελληνικό παράδειγμα: Η μεταγραφή του Ρέτσου στη Λεβερκούζεν από τον Ολυμπιακό το 2017 κόστισε στους Γερμανούς 22 εκατομμύρια ευρώ.

Τέσσερα λιγότερα από την οικονομική βοήθεια της G7 για τη σωτηρία του πλανήτη...

Netflix paid $100 million to stream Friends. https://t.co/bkE2sO4Cch — Pablo Hidalgo (@pablohidalgo) August 26, 2019

That's enough money to make half of Paul Blart: Mall Cop 2 — Wild Geerters (@classiclib3ral) August 26, 2019

1 billion dollars was given to rebuild Notre Dame. 20 million is being given to save the earth. https://t.co/sHigibAolJ — George M Johnson (@IamGMJohnson) August 26, 2019

The US has spent over $100 million on Trump's golf trips https://t.co/b2UNTDzrr8 — jordan (@JordanUhl) August 26, 2019