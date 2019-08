Ζει ο Στιβ Τζομπς; Η φωτογραφία που πυροδότησε χιλιάδες θεωρίες! (pic)

Μια φωτογραφία ενός άνδρα... φτυστού ο Στιβ Τζομπς έχει προκαλέσει χιλιάδες θεωρίες, που θέλουν τον αποθανόντα διευθυντή της Apple ζωντανό!

Όπως μπορείτε να δείτε, ο εν λόγω άνδρας, που κάθεται σε μία πλαστική καρέκλα, είναι ολόιδιος με τον Στιβ Τζομπς, ενώ η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στην Αίγυπτο.

Conspiracy theorists claim Apple genius Steve Jobs is alive and hiding in Egypt' https://t.co/PePFKf4Jhm pic.twitter.com/yn2il4P1nZ

— The Sun (@TheSun) August 26, 2019