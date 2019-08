Όσκαρ ατυχίας: Γέμισαν γκράφιτι Porsche 21χρονου επιχειρηματία μία εβδομάδα αφού... του έκλεψαν την BMW! (pics)

Ένας νεαρός επιχειρηματίας από το Ντέρμπι της Αγγλίας διεκδικεί... επάξια το Όσκαρ ατυχίας, τουλάχιστον για το 2019.

Ο 21χρονος, ονόματι Abdul Ilyas, που αναγκάστηκε να διακόψει απότομα τις διακοπές του στο Ντουμπάι, όταν πληροφορήθηκε πως κλάπηκε η αξίας 44.000 ευρώ BMW του, έπεσε και θύμα βανδαλισμού, καθώς άγνωστοι γέμισαν γκράφιτι την αγαπημένη του Porsche!

Το αμάξι ήταν παρκαρισμένο σε πολυσύχναστο σημείο του Λονδίνου, με τον Ilyas, όπως είναι λογικό, να παθαίνει δεύτερο σοκ μέσα σε ελάχιστες μέρες.

Οι βάνδαλοι χρησιμοποίησαν σπρέι σχεδόν σε ολόκληρη την επιφάνεια του αυτοκινήτου, γράφοντας υβριστικά, ακόμη και ρατσιστικά μηνύματα, ενώ στο καπό του αυτοκινήτου υπήρχε η φράση «πάρτα από τους πλούσιους και δώστα στους φτωχούς».

Businessman has Porsche vandalised by graffiti with 'take off da rich and give to da poor' spray painted across bonnet https://t.co/A2lRZGXt4u

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 26, 2019