Η στιγμή που βάζει 100.000 σε ένα νούμερο της ρουλέτας και κερδίζει 3,5 εκατομμύρια (vid)

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα video τραβηγμένο μέσα από καζίνα που αποτυπώνει το ποντάρισμα της χρονιάς.

Ένας τύπος λοιπόν, ο οποίος είτε κέρδιζε ήδη αρκετά, είτε είναι αρκετά πλούσιος, αποφάσισε να ποντάρει σε έναν αριθμό της ρουλέτας 100.000 δολάρια.

Κρατώντας ποτό στα χέρια, μαζί με την παρέα του, περιμένει να δει που θα κάτσει η μπίλια και τελικά αυτή του κάνει το χατήρι.

Φέρνει τον αριθμό που ήθελε και αυτομάτως τον έκανε κατά 3,5 εκατομμύρια πλουσιότερο...

Δείτε το απίθανο video...

This guy put $100,000 on a number on roulette and won $3.5m...

Incredible! pic.twitter.com/mSFSd7jACX

— GambIingPro (@GambIingPro) August 17, 2019