Μυθικός τύπος ανακοινώνει την άφιξη τρένου λες και πρόκειται για αγώνα πυγμαχίας (vid)

Αν καταφέρεις να βρεις έναν τρόπο να περνάς καλά στην δουλειά σου και να το ευχαριστιέσαι, τότε είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.

Αυτό πρέπει να πιστεύει και ένας τύπος στον ηλεκτρικό του Λονδίνου, όπου ανακοινώνει τις αφίξεις των τρένων όπως γίνεται στους μεγάλους αγώνες πυγμαχίας.

Ο λόγος για τον Hus Ragip που δείχνει να απολαμβάνει την δουλειά του, διασκεδάζοντας όσους περνάνε από την Bank Station.

Δείτε για παράδειγμα ένα από τα video που έχουν γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, στο οποίο ακούγεται να λέει...

«Welcome to the main event. This train needs no introduction. Weighing in at 600 tonnes of pure steel, always on time with zero delays.

Introducing the undefeated, undisputed best train service in the world. Fighter, DLR Lewisham».

Μάλιστα, όταν φτάνει στην αποβάθρα βάζει το κερασάκι στην... τούρτα, λέγοντας: «lets get ready to travel».