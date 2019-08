Ο τύπος που βρήκε τρόπο να κάνει το απόλυτο ρεκόρ πόντων σε μπασκέτα λούνα παρκ (vid)

Όλοι έχουμε δοκιμάσει την τύχη μας σε κάποια ηλεκτρονική μπασκέτα. Πριν από κάποια ταινία, το καλοκαιράκι σε κάποιο παζάρι και φυσικά κάθε παρέα... τερματίζει τον ανταγωνισμό.

Υπάρχει ένας τύπος που είναι μία κατηγορία μόνος του και δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί κανείς.

Ο άνδρας απλά είναι αρκετά ψηλός και φρόντισε αντί να προσπαθήσει να ρίξει βολές, να «πειράξει» τον αισθητήρα με το χέρι του.

Whilst we're stuck in 2019 this guy is living in 3019 pic.twitter.com/dtbHU6GD2K

— ODDSbible (@ODDSbible) August 9, 2019