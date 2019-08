Ένα δέντρο στη μέση του πουθενά, πιστεύετε πως είναι μόνο; Μία κάμερα κατέγραψε για ένα ολόκληρο χρόνο όσους χρειάστηκαν την συντροφιά του.

Μία αρκούδα έξυσε την πλάτη της πάνω του, ένα αγριογούρουνο πέρασε από δίπλα του, μία αλεπού να περιεργάστηκε, λύκοι πέρασαν αρκετές φορές από το σημείο... ένα ελάφι, τάρανδος, μέχρι και ένας ασβός.

Χαμός...

A glimpse into one year of a tree's exciting life pic.twitter.com/mlXQ57OEho

— RT (@RT_com) August 7, 2019