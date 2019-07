Αρχιτέκτονας έφτιαξε τραμπάλες στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Μεξικό για να παίζουν τα παιδιά (vid)

Έναν εξαιρετικό τρόπο για να παίζουν τα παιδιά που είναι στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό βρήκε ένας αρχιτέκτονας...

Ο Ronald Rael λοιπόν κατάφερε να φτιάξει τραμπάλες πάνω στην διαχωριστική γραμμή, οι άκρες των οποίων ήταν στις δύο χώρες.

Έτσι, ένα που ήταν στις ΗΠΑ έπαιζε με ένα που ήταν στο Μεξικό.

Δείτε το καταπληκτικό video...

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

pic.twitter.com/vSpfxhtvkX

— Mauricio Martínez (@martinezmau) July 30, 2019