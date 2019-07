H απάντηση της επιχείρησης για καβάτζες στην Γαύδο: «Οι σκηνές είναι δωρεάν»

Σε διάψευση των δημοσιευμάτων που την φέρουν να νοικιάζει σκηνές σε παραλία που γίνεται ελεύθερο κάμπινγκ, προέβη η Gavdos Eco Retreat...

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει πως οι σκηνές δίνονται δωρεάν με σειρά προτεραιότητας...

Αναλυτικά η ανακοίνωση...

«Αναφορικά με το πιλοτικό εγχείρημα: Gavdos Eco Retreat θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι.

Πρόκειται για πρόγραμμα το οποιο ενσωματώνει εναλλακτικές θεραπείες, πρακτικές και υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής , μάλαξης, βοτανοθεραπείας, yoga , διαλογισμού και επανασύνδεσης με την φύση.

Οι θεραπείες και οι δραστηριότητες της ομάδας μας, λαμβάνουν χώρα, σε συνέργεια με τη φύση, και ως βάση, η ομάδα μας επέλεξε το Σαρακήνικο, λόγω της θεραπευτικής ιδιότητας της συγκεκριμένης περιοχής.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά έχουν την επιλογή να φέρουν δική τους σκηνή ή να μείνουν σε τουριστικό κατάλυμα με δικό τους κόστος, εμεις δε, διαθέτουμε την υποδομή, (7 bell tents) την οποία μπορούμε να παράσχουμε στον κόσμο που μας επιλέγει και συμμετέχει στα retreats με σειρά προτεραιοτητας

Για τις ως ανω υπηρεσίες μας, εκδίδουμε όλα τα νόμιμα παραστατικά, έχουμε δε διεθνή προβολή μέσω της πλατφορμας Airbnb με τίτλο της καταχώρισης μας: «yoga, meditation and therapies in the forest FREE TENT (with priority)» δηλαδή «Γιόγκα, Διαλογισμό και Θεραπείες στο Δάσος,Δωρεάν Σκηνή με προτεραιότητα”.

Σε καμια περίπτωση δεν πρυτανεύει το εμπορευματοποιημένο κάμπινγκ και οποιαδήποτε καταχώριση στην πλατφόρμα Airbnb δεν είχε τέτοιο σκοπό. Θα ήταν αυτοκαταστροφικό και απερίσκεπτο να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, σε natura περιοχή.

Τουναντιον οργανώνουμε μια κινούμενη βάση με σεβασμό στο δάσος, και στους κανόνες της οικολογιας και επιλέγουμε αυστηρά ιαματικούς τόπους σε όλη την Ελλάδα με τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για την επίτευξη του ανώτερου οφελους των ανθρώπων που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν το εγχείρημα.

Η θεραπεία μέσω του δάσους – forest medicine είναι πλέον παγκοσμίως αποδεκτή και κλινικά αποδεδειγμένη για τις ιαματικές ιδιότητες που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο που αποζητά υγεια, ηρεμία, ελευθερία σκεψης..

Στην Ελλάδα, που τιμάμε τον αρχαίο πολιτισμό μας, που είμαστε πρωτοπόροι στις τέχνες και τα γράμματα, ας μην αντιμετωπίζουμε εχθρικά και συντηρητικά, τέτοιες πρωτοβουλίες που μονο στόχο έχουν την ανάπτυξη, την ανάπλαση και την σύνδεση με την φύση, με την μητέρα γη, με την θάλασσα και τον ουρανό.

Ας κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να αναδείξουμε κάποια σημαντικά ενεργειακά σημεία στην Ελλάδα όπου μπορούν να γίνουν αξιόλογες δράσεις με σκοπό την πανάκεια, την ελευθερία , τη θεραπεία σε συνέργεια με την φύση

Τα retreat προγράμματα, οι καθημερινές δραστηριότητες και όλες οι υπηρεσίες του Gavdos Eco Retreat θα συνεχίσουν κανονικά βάση προγράμματος για την καλοκαιρινή σεζον, ειρηνικά, αρμονικά και με πραγματικά φιλική διάθεση προς όλους τους παραθεριστές του νησιού εφόσον ολοι εχουμε ισοτιμα δικαιωματα στη φυση , και θα χαρουμε να μας γνωρίσετε.

Με εκτίμηση, Η ομάδα του Gavdos Eco Retreat».