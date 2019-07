Σμήνη ιπτάμενων μερμηγκιών μπέρδεψαν τους μετεωρολόγους: Τα πέρασαν για καταιγίδες (pic & vid)

Σε σκέψεις μπήκαν οι Βρετανοί μετεωρολόγοι την προηγούμενη εβδομάδα, διαπιστώνοντας πως οι μετεωρολογικοί δορυφόροι «προμήνυαν» καταιγίδες την στιγμή που ολόκληρη η Ευρώπη «καιγόταν» από το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε την Γηραιά Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες.

Πιο αναλυτικά, οι εικόνες από τους δορυφόρους έδειχναν πως ένα ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας κατευθυνόταν ολοταχώς προς το Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές.

The latest view from space shows that our radar is picking up something that isn't #precipitation along the south coast pic.twitter.com/N4eU9n6Z6A

Η λίγο πιο ενδελεχής, όμως, παρακολούθηση των εικόνων κατέδειξε την πραγματικότητα, καθώς η επερχόμενη «κακοκαιρία» που έδειχναν οι δορυφόροι δεν έφερνε κεραυνούς και καταιγίδες, αλλά εκατομμύρια ιπτάμενα μερμήγκια, τα οποία πετούσαν προς την Μεγάλη Βρετανία σε σμήνη ώστε να αναπαραχθούν.

Την παραπάνω παρανόηση αντιμετώπισαν με αρκετό χιούμορ οι μετεωρολόγοι του Νησιού, οι οποίοι «απολογήθηκαν» στους πολίτες για την λάθος ενημέρωση, ενώ ο παρουσιαστής του καιρού του BBC, Simon King δήλωσε πως η εικόνα είναι «ανατριχιαστική».

If you said flying ants you were correct!

We know this to be insect clutter (flying ants) based on inspection of raw reflectivity (Zdr and RhoHV) #WednesdayWisdom #FlyingAnts pic.twitter.com/8HejoLB9u5

— Met Office (@metoffice) July 17, 2019