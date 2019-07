Πήγε να βάλει μουσική στην Smart TV αλλά άνοιξε το Pornhub (vid)

Κανόνας νούμερο 1: Όταν βλέπεις πονηρά video σε οποιαδήποτε συσκευή, φρόντισε πριν την κλήσεις, να έχεις βγει από τον browser ή τουλάχιστον να μπεις σε κάτι πιο... κατάλληλο, προκειμένου να αποφύγεις ατυχήματα.

Τι είδους ατυχήματα; Σαν και αυτό που έπαθε ένας τύπος κατά την διάρκειας οικογενειακής γιορτής.

Ο συγκεκριμένος πήγε να βάλει μουσική, όμως όταν άνοιξε την Smart TV του, αυτή ήταν στο PornHub και ξεκίνησε να παίζει ένα όχι και τόσο προβλεπόμενο για την περίσταση video.

Το σκηνικό το κατέγραψε η ανιψιά του, ανεβάζοντας και το σχετικό video στο Twitter, το οποίο έχει γίνει viral, ξεπερνώντας τις 65.000 προβολές και τα 224.000 σχόλια.

Ευτυχώς οι υπόλοιποι της παρέας έδειξαν να διασκεδάζουν με την γκάφα του.

My uncle went to play tunes last night infront of the whole family n pornhub pops up idiot pic.twitter.com/IguM79TJsF

— DMC (@prinnyd33) July 19, 2019