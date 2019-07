Τεράστια αύξηση μισθών των πρωταγωνιστών του Stranger Things

Καθώς η επιτυχία της σειράς συνεχίζεται για τρίτη σεζόν, το καστ είδε μια γιγάντια αύξηση των αποδοχών, όπως αναφέρει το Deadline.

Οι νεότεροι ηθοποιοί - που ήταν άγνωστοι προτού εμφανιστούν στον πρώτο κύκλο της σειράς το 2016 – εξασφάλισαν σημαντικές αυξήσεις στις αμοιβές τους.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φέρεται να είχε τη μεγαλύτερη μισθολογική άνοδο και να πρόσθεσε αρκετά μηδενικά στον τραπεζικό της λογαριασμό, στον οποίο περιλαμβάνονται έσοδα από συμμετοχή σε διαφημιστικές εκστρατείες πολλών brand και από τον ρόλο της στην ταινία "Godzilla".

Οι ηθοποιοί του "Stranger Things" είναι διαφορετικών ηλικιών από 14 έως 60 ετών.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είναι 15 ετών, ο Γκάτεν Ματαράτσο και ο Φιν Γούλφχαρντ 16 ετών, η Σέιντι Λινκ 17 ετών και ο Νόα Σναπ ο νεότερος, ηλικίας 14 ετών.

Η Γουινόνα Ράιντερ είναι 47 ετών και η Μάγια Θέρμαν – Χοκ, κόρη των ηθοποιών Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν, 20 ετών.

Όταν ξεκίνησε η σειρά στο Netflix οι νεότεροι ηθοποιοί εισέπρατταν 30.000 δολάρια ανά επεισόδιο.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Stranger Things οι πρωταγωνιστές είδαν αξιοσημείωτες αυξήσεις.

Ο Φιν Γούλφχαρντ, ο Νόα Σναπ, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν και ο Γκάτεν Ματαράτσο κερδίζουν πλέον 200.000-250.000 δολάρια ανά επεισόδιο.

Η Μόλι Μόμπι Μπράουν εισπράττει περισσότερα, αν και το ακριβές ποσό δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Γουινόνα Ράιντερ και ο Ντέβιντ Χάρμπουρ κερδίζουν 300.000 έως 350.000 δολάρια ανά επεισόδιο και άλλοι ηθοποιοί, οι Τσάρλι Χίτον και Ντάλια Ντάιερ πιστεύεται ότι αμείβονται με 150.000 δολάρια ανά επεισόδιο.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έχει περιουσία ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Deadline, η ηθοποιός θα εισπράξει 2 εκατομμύρια δολάρια από τη συμμετοχή της στον τρίτο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς και θα προστεθούν στη μέχρι τώρα αμοιβή της, που ήταν 510. 000 δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι επέστρεψε σπίτι με 2.510.000 δολάρια μόνο από τη σειρά του Netflix, αλλά συμμετείχε και σε άλλα πρότζεκτ, τόσο τηλεοπτικά όσο και κινηματογραφικά.

Ο Φιν Γούλφχαρντμ, ένα ακόμη από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σειράς, έχει περιουσία 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Συμμετείχε στη νέα εκδοχή του θρίλερ "It" το 2017 και πρωταγωνιστεί επίσης στις ταινίες "The Goldfinch", "It Two" και "The Addams Family".

Ο Γκάτεν Ματαράτσο έχει επίσης περιουσία που υπολογίζεται τα 2 εκατ. δολάρια.

Θα πρωταγωνιστήσει στο μιούζικαλ "Into The Woods" και θα κάνει περιοδεία στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ με το γκρουπ Work in Progress, του οποίου είναι μέλος.