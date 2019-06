Το Foodball ξεχώρισε στα IAB Mixx Awards 2019!

Το Foodball, η εκπομπή του Μιχάλη Τσόχου, που έχει στηθεί από το native και το εμπορικό τμήμα του Gazzetta σε συνεργασία με τη Fix Hellas και τη UM, κέρδισε βραβεία στις κατηγορίες Branded Content and Native Advertising (ισοψηφία στο Βραβείο Μελών) και Best original Content Series (Gold).

Η εκπομπή, που συνεχίζει την προβολή της στo Gazzetta, επισκέπτεται τα ελληνικά γήπεδα, τρώει καλό φαγητό και θυμάται κορυφαίες αθλητικές στιγμές παρέα τόσο με τους πρωταγωνιστές των αγωνιστικών χώρων όσο και με αυτούς της εξέδρας.

Δείτε τα επεισόδια του Foodball εδώ.

Τα IAB Mixx Awards διοργανώνονται από τον IAB Hellas σε συνεργασία με την Direction Business Network.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά, βράβευσε εταιρείες από όλο το φάσμα της επικοινωνίας και των ψηφιακών Μέσων. Φέτος για πρώτη φορά εντάχθηκε νέα κατηγορία Best original Content Series, ενώ επίσης η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ο ΙΑΒ Hellas τη συμμετοχή των «χρυσών νικητών» στα Μixx Awards Europe.

Στη φετινή διαδικασία συμμετείχαν 12 κριτές για 48 βραβεία και 12 κατηγορίες, ενώ στην τελετή απονομής παραβρέθηκαν 500 και πλέον καλεσμένοι. Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν σημαντικοί εκπρόσωποι από τα γραφεία IAB του εξωτερικού.

Αναλυτικά τα βραβεία ανά κατηγορία (περιλαμβάνουν βραβείο μελών και διάκριση gold κριτικής επιτροπής):

• Brand Awareness and Positioning: Βραβείο Μελών: JWT Athens και Mindshare & Vodafone για το CU - CU|Open. Gold: Socialab για το «Χτίζουμε αναμνήσεις».

• Direct Response and Lead Generation: Βραβείο Μελών: Initiative Media για το «Tourists' heart beat at Sephora». Gold: Superpanes / DigitalWise για το «Superpanes.gr: A performance campaign of 2.000.000 for big babies».

• Best Brand / Product Launch: Βραβείο Μελών και Gold η Tempo OMD Hellas για το «Aquaman Mobile Flood».

• Experimental and Innovative Campaign: Βραβείο Μελών: ForestView – Minoan Lines για το «Στις Κυκλάδες με τον Σήφη». Gold: Mindshare για το «Vodafone Pass penetrates the Hybrid/On Demand TV environment of the National State Channel (ERT) for the purposes of the FIFA World Cup 2018».

• Cross-Media Integration: Βραβείο Μελών: adjust για το «Kosmocar – AUDI Moment». Gold: Lidl Κύπρου για το «Μαζί σε κάθε φάση» και Tempo OMD Hellas για το «Pame Stoixima - Castaways».

• Social: Βραβείο Μελών: Steficon για το «Incredible Crete: Tourism promotion of Crete in Social Media». Gold: Socialab για το «Χτίζουμε Αναμνήσεις» και adjust. | Star Channel για το «MasterChef».

• Digital Reputation Managementt: Βραβείο Μελών: DPG Digital Media για το «Summer Queen by Nivea Sun». Gold: McCann Worldgroup για το «Taste of Dodoni».

• Mobile Advertising: Βραβείο Μελών: Tempo OMD Hellas για το «Aquaman Mobile Flood». Gold: JWT Athens και Mindshare & Vodafone CU για το «CU Big Bang App».

• Search: Βραβείο Μελών: Lidl Ελλάς για το «Online Φυλλάδιο Προσφορών».

Gold: Generation Y για το «Fashionably Searching for access».

• Branded Content and Native Advertising: Βραβεία Μελών: Ισοψήφισαν οι 24Media για το «Άνδρες! Αυτό είναι το Μουντιάλ σας by Nivea Men», Initiative Media για το «Dove 100 Colours_Setting a fashion trend» και UM για το «Fix Hellas-Gazzetta Foodball». Gold: McCann Worldgroup για το «Taste of Dodoni».

• Effective Use of Data: Βραβείο Μελών: Lidl Ελλάς για το «Online Φυλλάδιο Προσφορών». Gold: UM για το «shop & trade data targeting & audience modeling campaign».

• Best original Content Series: Βραβείο Μελών: Tempo OMD Hellas για το «Pame stoixima mundial - memes». Gold: UM για το «Fix Hellas - Gazzetta Foodball».