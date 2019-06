Έκανε photoshop στα λάστιχα του αμαξιού του για να κάνει «κοπάνα» από τη δουλειά (pics)

Ο τετραπέρατος εργαζόμενος, λοιπόν, αφού θεώρησε άσκοπη την μετάβασή του στον χώρο της εργασίας του, έβαλε κάτω όλα τα ενδεχόμενα κι αφού τα επεξεργάστηκε με κάθε λεπτομέρεια, θεώρησε ότι είχε βρει την ιδανικότερη δικαιολογία για τα αφεντικά του.

Έτσι, αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί τους, υποστηρίζοντας πως έπαθε λάστιχο κατά την διαδρομή προς το γραφείο, στέλνοντας τους ταυτόχρονα και φωτογραφικά καρέ από την «ατυχία» του, στη συνέχεια ανέβασε στα social media μία «φωτογραφία» του αμαξιού του, όπου παραδεχόταν πως ο ίδιος είχε πειράξει τις φωτογραφίες, δηλώνοντας μάλιστα με περηφάνια την ικανοποίησή του, τόσο για την σκέψη του όσο και για το ταλέντο του στο photoshop...

Proudest moment of my life was photoshopping my tire being flat to get out of work, I really finessed pic.twitter.com/SaY6Z7Ctmg

— Papa Boardslide (@PapaBoardslide) June 13, 2019