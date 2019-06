Πάντρεψαν βατράχια μεταξύ τους για να ξορκίσουν τη λειψυδρία (vids)

Σε κατάσταση απελπισίας έχουν περιέλθει εκατομμύρια κάτοικοι της Ινδίας και πιο συγκεκριμένα των βόρειων επαρχιών της χώρας, καθώς η συνεχιζόμενη ανομβρία κι απουσία βροχοπτώσεων έχει προκαλέσει μία πρωτοφανή λειψυδρία στην περιοχή, αναγκάζοντας τους χωρικούς και τους αγρότες να καταφύγουν σε διάφορα «κόλπα» ώστε να προκαλέσουν την «θεϊκή» παρέμβαση.

Έτσι, στην παραθαλάσσια πόλη Ουντούπι του κρατιδίου Ρατζαστάν, εκατοντάδες πιστοί κάτοικοι της πόλης τέλεσαν με κάθε επισημότητα το γάμο μεταξύ δύο... βατράχων με απώτερο σκοπό να εξευμενίσουν τους θεούς της βροχής και να προκαλέσουν τις πολυπόθητες βροχοπτώσεις.

#WATCH Frogs married in Karnataka's Udupi to please the rain gods. The frogs were dressed in custom made outfits for the ceremony. pic.twitter.com/s9I4rLT0Tu

— ANI (@ANI) 8 Ιουνίου 2019