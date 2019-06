Αυτό είναι ένα από τα πιο brutal knock out στην ιστορία του UFC (vid)

Μπορεί στο UFC 238 ο μεγάλος αγώνας να ήταν αυτός του Henry Cejudo με τον Marlon Moraes, όμως την παράσταση στο Σικάγο έκλεψε η Valentina Shevchenko.

Ο 31χρονη είχε αντίπαλο την Jessica Eye, η οποία παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε, κατάφερε να βγάλει τον πρώτο γύρο.

Στον δεύτερο όμως, δέχθηκε μόλις ένα, το οποίο όμως ήταν αρκετό για να την βγάλει knock out.

Με μία απίθανη μπροστινή κλωτσιά, η Shevchenko κέρδισε τον αγώνα, με την 32χρονη Αμερικανίδα να χάνει τις αισθήσεις και όταν μετά από ώρα συνήλθε, ρώταγε αν όντως βγήκε knock out.

Δείτε το video και θα καταλάβετε...

Valentina Shevchenko kicked Jessica Eye so hard to the head. Fear soon ran through everyone watching #UFC238. Listen for the moment when her shin make contact with her head.. Devastating. pic.twitter.com/iEwnQyUV8z

— KevinNoel (@KevinNoel) June 9, 2019