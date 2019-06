Οι... γερασμένοι Undertaker και Goldberg κινδύνεψαν με σοβαρούς τραυματισμούς (vids & pics)

Παρά την μεγάλη εμπειρία και το όνομα που έχουν στα rings του WWE, Undetaker και Goldberg ουδέποτε είχαν αναμετρηθεί...

Για αυτό και η χθεσινοβραδινή αναμέτρησή τους, στην Σαουδική Αραβία, ήταν ιστορικής μορφής, όμως οι προσδοκίες που υπήρχαν σε καμία περίπτωση δεν δικαιώθηκαν από τους δύο SuperStars.

Τα χρόνια βλέπετε, έχουν περάσει και για τους δύο, καθώς ο DeadMan έχει φτάσει αισίως τα 54, ενώ ο αντίπαλός του, είναι δύο χρόνια μικρότερο. Κάτι που σημαίνει πως ούτε οι αντοχές τους, ούτε οι δυνάμεις τους, ούτε η διαύγειά τους κατά την διάρκεια του αγώνα, είναι όπως παλιά...

Αυτά όμως δεν είχαν ως αποτέλεσμα μόνο την απουσία θεάματος, αλλά προκάλεσαν και σοβαρές καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Goldberg έκανε λάθος και χτύπησε με το κεφάλι του στην σιδερένια κολόνα που υπάρχει στις 4 γωνίες του ρινγκ με αποτέλεσμα να ματώσει και να υπάρξουν υποψίες πως έχει υποστεί διάσειση.

Στη συνέχεια ο Undertaker έκανε ένα Tombstone finisher, όμως δεν υπολόγισε καλά τα πράγματα. Υπό κανονικές συνθήκες, προκειμένου να αποφευχθούν οι τραυματισμοί, όταν Mark William Calaway κάνει αυτή τη κίνηση, το κεφάλι του αντιπάλου ίσα, ίσα που ακουμπάει στο ring, όμως χθες το βράδυ, όχι απλά ακούμπησε, αλλά έπεσε και με δύναμη, καθώς προφανώς οι δυνάμεις του άρχισαν να τον εγκαταλείπουν.

Αυτή μάλιστα ήταν και η σκηνή που πάγωσε τους τηλεθεατές που ξέρουν να προσέχουν τέτοιες λεπτομέρειες.



Μάλιστα στη συνέχεια υπήρξε μία ανάλογη σκηνή, με αντίθετους ρόλους, καθώς αυτή την φορά ήταν το κεφάλι του DeadMan που έσκασε στο ring.



The Undertaker being dropped on his head/neck after a botched Jackhammer courtesy of Goldberg. #WWESuperShowDown #WWESSD pic.twitter.com/juNaTDBSK5

— The Signature Spot (@SignatureSpot) June 7, 2019