Game of Thrones: Πώς έκανε spoiler στον 1ο κύκλο για το τέλος της σειράς! (pics & vids)

Οι φανατικοί του Game of Thrones... θρηνούν για το τέλος της πιο θρυλικής σειράς όλων των εποχών και σιγά - σιγά παρατηρούν λεπτομέρειες και «μυστικά» στοιχεία που μέχρι τώρα δεν είχαν συνδυάσει.

Το τέλος του 8ου κύκλου του Game of Thrones βρήκε μεγάλες ανατροπές στο βασίλειο του Γουέστερος.

Έπειτα από 73 επεισόδια ο Τζον Σνόου σκότωσε την «Καλίσι», ο τελευταίος εν ζωή δράκος της έλιωσε τον Σιδηρό θρόνο! Η Σάνσα έγινε Βασίλισσα του Βορρά, η Άρια πήρε ένα πλοίο και έπλευσε προς τα δυτικά του Γουέστερος, ενώ ο Μπραν Σταρκ ή αλλιώς το «Κοράκι με τα τρία μάτια» πήρε τη Βασιλεία.

Κάπου εδώ έρχεται η θεωρία του κοινού. Βλέπετε, στην πρώτη αφίσα ο πατέρας του Μπραν, Νεντ, καθόταν στον θρόνο πλάι του ένα μαύρο κοράκι.

Το κοράκι θεωρούν ότι δεν ήταν καθόλου επιλογή και έδειχνε από τον 1ο κύκλο ότι ο Μπραν θα γίνει στην πορεία της σειράς το «κοράκι με τα τρία μάτια» και πως θα κάτσει εκείνος τελικά στον θρόνο.

It was right in front of everyone the whole time... this is the GoT poster from season 1. Notice the raven on the left side pic.twitter.com/vjAdI372eM

— Hayley (@haybutler) 22 Μαΐου 2019