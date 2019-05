Ο «Τζον Σνόου» πλάνταξε στο κλάμα όταν έμαθε ότι θα σκοτώσει την «Καλίσι» (pics & vids)

Το ντοκιμαντέρ «Game of Thrones: The Last Watch» προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (28/5) αποκλειστικά στη Nova μία βδομάδα μετά το τέλος της πιο επικής σειράς.

Ανάμεσα στις σκηνές που προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ ήταν η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου για την 8η σεζόν.

Οι πρωταγωνιστές του Game of Thrones ήταν καθισμένοι σε ένα τεράστιο τραπέζι και φυσικά δεν είχαν ιδέα για την πλοκή των τελευταίων επεισοδίων.

Ο Κιτ Χάρινγκτον πιάνει το κεφάλι του και πλαντάζει στο κλάμα όταν καταλαβαίνει ότι σκοτώνει την Εμιλία Κλαρκ.

Η «Ντενέρις« από την πλευρά της ανταπέδωσε το βλέμμα που της έριξε και οι αντιδράσεις της είναι έντονες.

Όσο για τις αντιδράσεις στη νίκη της Άρυα επί του Night Kingk που ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες σκηνές του 8ου κύκλου...

jon snow’s storyline was centered around the white walkers and how he was going to defeat them, but then THIS was kit’s reaction to finding out arya was the one that kills the night king. he looks so proud of maisie i’m gonna cry i adore them pic.twitter.com/gUtc6XDof4

— scott lang lovebot (@stevesthcr) 27 Μαΐου 2019