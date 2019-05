H «εξομολόγηση» του ανθρώπου που πλήρωσε 800 εκ. δολάρια σε bitcoins για να αγοράσει δύο πίτσες (pic & vid)

Ο 30χρονος σήμερα Λάζλο Χάνιεκζ ούτε που μπορούσε να φανταστεί την απίστευτη κι εκρηκτική πορεία του κρυπτονομίσματος στη διεθνή αγορά τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μετανιώνει την στιγμή που θεώρησε ότι η προ δεκαετίας συναλλαγή του, θα του στοίχειωνε τα όνειρα για πολλά ακόμα χρόνια.

Κι αυτό διότι, ο νεαρός προγραμματιστής το 2010 δεν γνώριζε ότι η αξία του Bitcoin θα εκτοξευόταν λίγο καιρό μετά, με αποτέλεσμα με τα σημερινά δεδομένα και τις νεότερες ισοτιμίες μεταξύ δολαρίου και bitcoin, η αγορά που έκανε το 2010 ήταν της τάξης των 800 εκατομμυρίων δολαρίων... Κι όλα αυτά μόνο για δύο πίτσες.

Βέβαια, την χρονική στιγμή που ο Χάνιεκζ αποφάσισε να κάνει την ανταλλαγή των χιλιάδων bitcoins με τις δύο πίτσες, η αξία του κρυπτονομίσματος αντιστοιχούσε μόνο σε ένα σεντ του δολαρίου, κάνοντάς τον να πιστεύει πως έτσι είχε εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προσφορά.

Έκτοτε ο Χάνιεκζ, που συνέχισε να ασχολείται με την «καλλιέργεια» και την αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων, δεν κατάφερε ποτέ να αναπληρώσει τα 10.000 bitcoins που ξόδεψε ανέμελος εκείνο το βράδυ του 2010, μετανιώνοντας πικρά για την πράξη του, καθώς σε περίπτωση που αποφάσιζε να πληρώσει με μετρητά και να φυλάξει τα κρυπτονομίσματά του για μία πραγματικά δύσκολη ώρα, σήμερα η περιουσία του ίσως και να ξεπερνούσε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ο άτυχος νέος αποφάσισε, τελικά, να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά για την χαρακτηριστική του αστοχία, αναγνωρίζοντας το ολέθριο σφάλμα του, σημειώνοντας όμως με αρκετή δόση χιούμορ, πως ακόμα και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να γίνει μέρος της ιστορίας του διάσημου κρυπτονομίσματος.

Laszlo Hanyecz talks for first time on television about what is believed to be the first real-world transaction involving cryptocurrency. He paid 10,000 bitcoin for some pizza https://t.co/ZzZZLKcz8o pic.twitter.com/R4ZevMb1N5

— 60 Minutes (@60Minutes) May 20, 2019