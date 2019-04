Ο Ντόναλντ Τραμπ... απλά δεν μπορεί: Έμεινε ξανά με την ανοιχτή ομπρέλα στο χέρι (vid)

Κάθε φορά που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανεβαίνει τις σκάλες του Air Force One περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα συμβεί.

Τη μία γίνεται νούμερο ένα είδηση κάποιος τσακωμός με τη Μελάνια, την άλλη ο αέρας αποκαλύπτει την καράφλα του, την άλλη κολλάει ένα χαρτί τουαλέτας στα παπούτσια του και τις υπόλοιπες φορές «τσακώνεται» με την ομπρέλα του.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα κατά την επιβίβασή του για την πτήση προς Καλιφόρνια.

Έπος!

President Trump boards Air Force One at Joint Base Andrews, headed to California. pic.twitter.com/ETBuv332Ft

— The Hill (@thehill) 5 Απριλίου 2019