Η Ειρήνη Τζώρτζωγλου ετοιμάζεται να μας βάλει τα γυαλιά στον τελικό του βρετανικού MasterChef!

Η 60χρονη κατάγεται από την Κρήτη και μέχρι την ηλικία των 50 ετών εργαζόταν σε τράπεζα.

Όταν ήταν νεαρή σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Κίνγκστον, όταν κι άφησε την Κρήτη, ενώ πλέον μένει στην Cumbria κι ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μαγειρική.

Irini shone from the start with her bold cooking and greek flavours - here are some of her best dishes. Got a favourite? Let us know in the comments below! Watch the #MasterChefUK final tonight at 9pm on @BBCOne. pic.twitter.com/1XCSAWv12M

— MasterChef UK (@MasterChefUK) 29 Μαρτίου 2019