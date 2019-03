Δύο κουνέλια αποφάσισαν να αναπαραχθούν κατά τη διάρκεια κούρσας ιπποδρόμου (pic & vid)

Από ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο συμβάν σημαδεύτηκε μία κούρσα ιπποδρόμου στο Ντάνταλκ της Ιρλανδίας, όταν δύο ξαναμμένα κουνέλια αποφάσισαν να αναπαραχθούν εντός του αγωνιστικού στίβου.

Το ξεκαρδιστικό περιστατικό καταγράφηκε μάλιστα από τις κάμερες, προκαλώντας ορυμαγδό σχολίων στα social media.

You think you’ve seen it all in horse racing, then you see two rabbits getting caught in the act in the middle of a race at Dundalk. pic.twitter.com/bITSveKDQl

— Kevin Blake (@kevinblake2011) March 22, 2019