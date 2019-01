Δεν είχε δίπλωμα και έτρεχε με 197 χλμ/ω για να προλάβει να πάρει κεμπάπ (pics)

Σε μπελάδες έβαλε έναν τύπο στην Αγγλία η πείνα που τον είχε πιάσει και η μεγάλη του επιθυμία για κεμπάπ.

Ο συγκεκριμένος πιάστηκε από την τροχαία στον αυτοκινητόδρομο M62 να οδηγάει με υπερβολική ταχύτητα, αναγκάζοντας τους άντρες της να τον σταματήσουν για έλεγχο.

Το ειδικό ραντάρ έδειξε οτι έτρεχε με 197 χλμ/ω (δηλαδή 123 μ/ω), χωρίς να έχει πάνω του ούτε δίπλα, ούτε ασφάλεια.

Μάλιστα όταν του ζήτησαν τα συγκεκριμένα έγγραφα, εκείνος προσπάθησε να δώσει τα στοιχεία του αδελφού του, αλλά όπως έγραψε ο επίσημος λογαριασμός της «Roads Policing Unit» τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν λένε ποτέ ψέματα.

Το κορυφαίο όμως είναι πως όταν τον ρώτησαν γιατί έτρεχε με την διπλάσια από την προβλεπόμενη ταχύτητα, εκείνος απάντησε επειδή ήθελε να πάει να φάει κεμπάπ.



Car clocked at 123mph on the M62. Driver stated he was speeding as he wanted a kebab from Manchester... he forgot to mention that he didn't have a licence or insurance, and the details he gave were his brothers. Fingerprints don't lie! #Court Summons @CPTaskforce @NWmwaypolice pic.twitter.com/KECQEj6n9g

— Roads Policing Unit (@MerPolTraffic) January 11, 2019