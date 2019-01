Πατέρας - «μύθος» έκανε spoil στην πρόταση γάμου στην κόρη του με πλακάτ που έγραφε «Πες όχι» (pics)

Όλοι γνωρίζουν πως ο δεσμός μεταξύ πατέρα και κόρης είναι ιδιαίτερος. Σπάνια ο πατέρας μπορεί να δεχτεί πως το «κοριτσάκι» του μεγάλωσε κι ακόμα περισσότερο πως πρόκειται να παντρευτεί.

Άλλωστε, στα μάτια του πατέρα, κανένας γαμπρός δεν είναι αρκετά καλός.

Ο Λιβάι Μπλις έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του Άλισον Μπάρον, επιλέγοντας ένα σημείο ανάμεσα στα βουνά της Νεβάδα, ώστε οι φωτογραφίες να είναι τέλειες.

Και ήταν - εκτός από την ...εισβολή του πατέρα της Μπάρον, Τζέικ, που εμφανίζονταν στο παρασκήνιο, κρατώντας μια πινακίδα που συμβούλευε την κόρη του να πει «Όχι».

My dad had other ideas.. pic.twitter.com/SDUMFjyqiq

— ABliss (@allison_barron) 25 Μαρτίου 2018