Η στιγμή που μία επιγραφή σε αυτοκινητόδρομο πέφτει σε εν κινήσει όχημα (vid)

Μία τρομακτική στιγμή κατέγραψε τυχαία σε έναν αυτοκινητόδρομο της Αυστραλίας ένας οδηγός μέσω της dash camera που είχε στο όχημά του.

Σε αυτό φαίνεται το αυτοκίνητο που προπορεύεται να ετοιμάζεται να περάσει κάτω από μία πινακίδα, η οποία εκείνη την ώρα ξεκολλάει και πέφτει πάνω του.

Ευτυχώς η 53χρονη που οδηγούσε, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

EXCLUSIVE: This incredible dash cam vision just in to the @9NewsMelb newsroom shows the moment a giant road sign plummets from a gantry crushing the 4WD below. Somehow the 53 YO woman escaped serious injury, expected to be discharged from hospital today. pic.twitter.com/3PwxpQeovV

— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 9, 2019