Delivery στις θαλαμηγούς του Ντουμπάι κάνει το πρώτο πλωτό σούπερ μάρκετ (pics)

Το πρώτο πλωτό σούπερ μάρκετ πλέει στις ακτές του Ντουμπάι και εξυπηρετεί τα γιοτ, τις θαλαμηγούς αλλά και τους λουόμενους που δεν έχουν πρόσβαση σε καταστήματα. Η πρωτότυπη αυτή επιχειρηματική πρωτοβουλία ανήκει στην Carrefour και το όνομα του πλοίο είναι Bites and More by the Shore. Διαθέτει περίπου 300 προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, είδη πρώτης ανάγκης κλπ) και μπορεί να τα παραδώσει μέσω ειδικής εφαρμογής μέσα σε 45 λεπτά.

Το γιοτ εξυπηρετεί επίσης εκείνους που χαλαρώνουν στις παραλίες του Ντουμπάι, όπως η παραλία Kite, η δημόσια παραλία Jumeirah και η παραλία Al Sufouh, καθώς οι λουόμενοι μπορούν να παραγγείλουν φαγητό μέσω της εφαρμογής της εταιρείας.

Το σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτό έξι ημέρες την εβδομάδα από τις 10 π.μ. έως τις 6 το πρωί και έχει σχεδιαστεί από το Aquatic Architects Design Studio στο Ντουμπάι.

Άλλη μια καινοτομία στη λειτουργία του πρωτότυπου αυτού σούπερ μάρκετ αποτελεί το γεγονός ότι λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και διαθέτει ειδικό σύστημα το οποίο απορροφά τα απόβλητα χωρίς να προκαλεί ρύπανση στη θάλασσα και το περιβάλλον.

Μιλώντας για το νέο αυτό εγχείρημα, ο διευθύνων σύμβουλος της Carrefour UAE, Miguel Povedano, σημείωσε ότι: «δεδομένου ότι εκατομμύρια κόσμου απολαμβάνει τις υπέροχες ακτές του Ντουμπάι, αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα φυσικό επόμενο βήμα προκειμένου να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με τα προϊόντα μας και να τους τα παραδίδουμε σε μια τοποθεσία όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα».