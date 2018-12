Righter: Το "Τinder" των ψηφοφόρων του Τραμπ κάνει θραύση στις ΗΠΑ (pics)

Η φανατική υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, Κρίστι Έντουαρτς Λόουτον, βρισκόταν σε ένα πάρτι του Μανχάταν το περασμένο έτος, όταν παρατήρησε μια όμορφη γυναίκα στο δωμάτιο.

Η γυναίκα, που είχε «εκπληκτικά» καλή εμφάνιση, σύμφωνα με την Λόουτον, φαίνονταν σαν κάποια που δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να βρει την αγάπη. Αλλά είχε κι ένα εκπληκτικό μυστικό: Δεν κατάφερνε να βρει ερωτικό σύντροφο στη Νέα Υόρκη γιατί είχε ψηφίσει Τραμπ.

«Είμαι Ρεπουμπλικανή», είπε η γυναίκα στη Λόουτον. «Δεν με θέλουν».

Αντιμέτωπη με τη ρομαντική απόγνωση, η Λόουτον είδε την ευκαιρία. Αυτή η συνάντηση στο πάρτι - και το τότε περιστατικό όπου ένα εστιατόριο της Βιρτζίνια αρνήθηκε να εξυπηρετήσει τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς-την ενέπνευσε να ξεκινήσει το Righter, ένα σάιτ για ραντεβού που εξυπηρετεί τους οπαδούς του Τραμπ οι οποίοι έχουν απορριφθεί σε πιο γνωστές σχετικές εφαρμογές λόγο των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Το Righter, το οποίο εγκαινιάζεται αυτό το μήνα, εμφανίζεται ως ένας ασφαλής διαδικτυακός χώρος, αλλά μόνο για όσους υποστηρίζουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αν υποστηρίζει κάποιος τους Δημοκρατικούς το Righter θα του ασκήσει αγωγή αν προσπαθήσει να ενταχθεί.

«Έχω μια πολύ ωραία νομική ομάδα που θα χειριστεί αυτό», είπε η Λόουτον στην Daily Beast. «Έχουμε μηδενική ανοχή».

Το Righter δεν είναι το πρώτο σάιτ που δημιουργείται με στόχο μόνο Ρεπουμπλικάνους. Ο οικοδεσπότης του Fox News, ο Σον Χάνιτι ξεκίνησε μια παρόμοια ιστοσελίδα που ονομάστηκε «Hannidate» για τους οπαδούς του πριν από περίπου μια δεκαετία. Τον Οκτώβριο, κυκλοφόρησε μια εφαρμογή με τίτλο «Donald Daters» η οποία όμως με το που κυκλοφόρησε ... εξέθεσε άμεσα τα δεδομένα των χρηστών της.

Αλλά το Righter διαφέρει από τους αντιπάλους του, όπως το Donald Daters, αφού απευθύνεται συγκεκριμένα και αποκλειστικά στους υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι πολιτικές τους απόψεις δεν τους έδιναν την αγάπη ή ακόμα και την ευκαιρία να προσελκύσουν κάποιον σε παρόμοιες ιστοσελίδες όπως το Tinder, το Bumble ή το OKCupid.

Οι αναρτήσεις στο Instagram του Righter εμφανίζουν την εφαρμογή ως ένα μέρος όπου οι υποστηρικτές του Τραμπ μπορούν να ξεφύγουν από την απόρριψη που έχουν βιώσει στη ψυχρή φιλελεύθερη σκηνή των παρόμοιων ιστοσελίδων.

«Άκουγα επανειλημμένα πώς συνέχιζαν να απομονώνονται και δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε ένα ραντεβού», δήλωσε η Λόουτον, η οποία συγκέντρωσε κεφάλαια για την καμπάνια του Τραμπ του 2016.

Η Λόουτον επιμένει ότι η αγορά είναι εκεί. Είπε ότι πριν από την κυκλοφορία του σάιτ, η ίδια και το προσωπικό της δημιούργησαν προφίλ δοκιμών σε εφαρμογές όπως το Tinder, όπου βρήκαν προφίλ που απέρριπταν τους ψηφοφόρους του Τραμπ. Είπε επίσης ότι ανακάλυπταν χρήστες του Tinder που αρχικά εκδήλωναν μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά τους απέρριπταν μόλις μάθαιναν ότι υποστήριζαν τον Τραμπ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Righter δεν είναι πρόθυμο να κάνει τον δικό του πολιτιστικό πόλεμο. Σε μια ανάρτηση στο Instagram που προωθεί δωρεάν Prenium λογαριασμούς για τα μέλη του στρατού, το Righter αντιπαραθέτει εικόνες των μεταναστών που περιμένουν σε έναν τοίχο στα σύνορα με λεζάντα «απαγορεύεται η είσοδος» και μία με τους στρατιώτες να τοποθετούν ένα συρματόπλεγμα με λεζάντα «Δωρεάν προνόμια».

Η εφαρμογή της Λόουτον έχει κάποιους ασυνήθιστους κανόνες σε σχέση με τις παρόμοιες ιστοσελίδες.

Οι άνδρες μπορούν να αναφερθούν από την συνοδό τους εάν δεν πληρώσουν στο πρώτο ραντεβού και να υποστούν σχετικές συνέπειες. Η Λόουτον επιμένει επίσης ότι το Righter «δεν είναι μια εφαρμογή σεξ» και θέλει οι χρήστες του να βιαστούν και να συναντηθούν.

«Δεν είμαστε σε απευθείας σύνδεση για να έχουμε φίλους δια αλληλογραφίας» είπε η Λόουτον που είναι πρώην τραπεζίτης στο επάγγελμα.

Οι χρήστες του Righter δεν μπορούν να αποκρύψουν την ηλικία τους και η εφαρμογή θα επιθεωρεί για φωτογραφίες που έχουν υποστεί photoshop. Οι χρήστες που θα πιαστούν να έχουν αλλάξει τις φωτογραφίες τους θα πάρουν τρεις «κίτρινες κάρτες» πριν αποβληθούν εντελώς από το Righter.

«Οι γυναίκες κάνουν τους εαυτούς τους να φαίνονται διαφορετικές, νεότερες, λεπτότερες, καλύτερες» λέει η Λόουτον. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στην εφαρμογή μας».

Chivalry isn’t dead when you date conservatives. Find your right mind on Righter. Coming soon! pic.twitter.com/KidJBJa3wZ

— Righter (@wearerighter) 6 Οκτωβρίου 2018