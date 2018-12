Απατημένη κοπέλα ντρόπιασε και χώρισε τον άπιστο σύντροφό της στο πάρτι γενεθλίων του (vid)

Με έναν απίθανο τρόπο αποφάσισε μία προδομένη κοπέλα να χωρίσει αλλά και να ντροπιάσει δημόσια τον σύντροφό της, όταν ανακάλυψε ότι παράλληλα με εκείνη διατηρούσε σχέσεις και με άλλες γυναίκες.

Η Τιάνα Περέα, όμως, δεν παρασύρθηκε από την οργή της αλλά αντίθετα προετοίμασε προσεκτικά την εκδίκησή της, με σκοπό να επιφέρει όσο μεγαλύτερη ζημιά γινόταν στον μέχρι πρότινος αγαπημένο της.

Έτσι αποφάσισε να περιμένει μέχρι τα γενέθλια του Μάρκος, διοργανώνοντας μάλιστα ένα πάρτι έκπληξη, το οποίο και «τίναξε στον αέρα».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που γρήγορα έγινε viral στα socila media, η 21χρονη κοπέλα αρχίζει να ευχαριστεί τους καλεσμένους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή της, πριν στραφεί προς τον σύντροφό της, ο οποίος σίγουρα δεν περίμενα όσα θα ακολουθούσαν.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R

— Tiana Perea (@tianaperea__) 13 Δεκεμβρίου 2018