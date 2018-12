Η «μάχη» των influensers στο κέντρο της Νέας Υόρκης για την καλύτερη λήψη (vid)

Μαζί, όμως, με τους προαναφερθέντες επισκέπτες, τον δικό τους τόνο δίνουν κι οι εκατοντάδες influensers κι instagramers, οι οποίες κατακλύζουν τις διαβάσεις στη συμβολή της λεωφόρου Broadway με την 7η λεωφόρο κι άλλων κεντρικών λεωφόρων της πόλης, περιμένοντας καρτερικά να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων για να καταφέρουν να τραβήξουν την καλύτερη φωτογραφία για τους λογαριασμούς τους στα social media.

Την παραπάνω συνθήκη απαθανάτισε σε βίντεο ένας περαστικός, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από την ώρα που στεκόντουσαν στο κρύο δεκάδες νεαρές γυναίκες, για μόλις μερικά κλικ με φόντο τα εμβληματικά κτίρια στο κέντρο του Μανχάταν.

Thinking of all the influencers today out in the cold on 59th and 5th hustling hard to get that shot pic.twitter.com/lioDxDEMsG

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) December 16, 2018