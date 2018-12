Εκπληκτικός σέρφερ «καβαλάει» πελώριο κύμα και βγαίνει σαν... κύριος (vids)

Ο Βρετανός λάτρης των water sports αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην βραζιλιάνικη ακτή του Ατλαντικού, η οποία την περίοδο αυτή, «φιλοξενεί» χιλιάδες σέρφερ οι οποίοι συγκεντρώνονται από κάθε γωνιά της υφηλίου για να αναμετρηθούν με τα γιγαντιαία κύματα που εμφανίζονται στην περιοχή και μερικά από αυτά ξεπερνούν σε ύψος τα 20 και τα 25 μέτρα.

Ο Μπάτλερ φαίνεται στο βίντεο να «δαμάζει» ένα κύμα 20 σχεδόν μέτρων, το οποίο το ακολουθεί με τεράστια ταχύτητα. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή ο Βρετανός σέρφερ εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο των θεατών για να επιστρέψει με εμφατικό τρόπο κι ως θριαμβευτής λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Πάντως, να σημειωθεί πως παρά την εξαιρετική του επίδοση ο Μπάτλερ δεν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ του Βραζιλιάνου Ροντρίγκο Κόσα, ο οποίος το 2017 «δάμασε» ένα κύμα 24,76 μέτρων στις ακτές της Πορτογαλίας.

.@Quiksilver XXL Biggest Wave Nominee: Rodrigo Coxa | Video: Carlos Muriongo | See all the nominees at https://t.co/7fuzAGGKdU pic.twitter.com/4stRIplKMp

— World Surf League (@wsl) April 24, 2018