Σκύλος βρέθηκε να φυλάει ένα μήνα μετά το καμένο σπίτι του αφεντικού του (pics)

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια μετέτρεψαν τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Το σπίτι της Andrea Gaylord δεν γλίτωσε, ενώ όταν αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει δεν κατάφερε να βρει τον σκύλο της.

Οι αρχές της επέτρεψαν να γυρίσει στο σπίτι της ένα μήνα μετά κι όταν έφτασε εκεί την περίμενε μία τεράστια έκπληξη.

Ο σκύλος της βρισκόταν έξω από το κατεστραμμένο σπίτι και περίμενε με υπομονή την ιδιοκτήτριά του.

Μία διασώστρια ζώων ήταν εκεί και φρόντιζε τα ζωάκια που είχαν επιζήσει, όπως κι αυτόν τον πιστό σκύλο.

«Κατάφερε να επιβιώσει στις χειρότερες συνθήκες κι όμως δεν το κούνησε από εδώ!», είπε η ιδιοκτήτριά του.

REUNITED: Madison's family couldn't find him when they had to evacuate from the Camp Fire flames. Weeks later, he was found patiently guarding the lot where the house once stood, waiting for his family to come home. ❤️ https://t.co/n9ihUwQAP1 pic.twitter.com/Pse69y1tFA

— Eyewitness News (@ABC7NY) 8 Δεκεμβρίου 2018