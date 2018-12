Έκλεψε laptop κι απολογήθηκε με e-mail στον ιδιοκτήτη του (pics)

Το τελευταίο... αστέρι του Twitter δεν είναι διασημότητα, αθλητής, πολιτικός ή επιχειρηματίας. Είναι, στην πραγματικότητα, ένας κλέφτης. Ναι, το διάβασατε σωστά.

Ο κλέφτης δεν έχει γίνει μόνο ένας... σταρ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, αλλά βάλθηκε να αποδείξει επίσης στον κόσμο ότι αν και κλέφτης είναι «τίμιος», με την ειλικρινή χειρονομία του.

Ο χρήστης Twitter Stevie Valentine μοιράστηκε πρόσφατα μια ιστορία για τον χαμένο φορητό υπολογιστή του.

Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι ο φορητός υπολογιστής του είχε κλαπεί από έναν άντρα, ο οποίος είναι εξαιρετικά φτωχός και χρειαζόταν χρήματα.

Πώς γνωρίζει το θύμα τόσα πολλά για τον κλέφτη;

Λοιπόν, ο κλέφτης αποφάσισε να γράψει ένα μήνυμα ζητώντας συγγνώμη από το θύμα, το οποίο μήνυμα έχει πλέον κάνει το γύρο του κόσμου μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

Εδώ είναι το email:

Ο κλέφτης έγραψε στο μήνυμα ότι η οικογένειά του είναι φτωχή και ότι χρειαζόταν χρήματα. Προσφέρθηκε επίσης να στείλει τα αρχεία σπουδών και τις εργασίες που μπορεί να χρειαστεί ο φοιτητής για το πανεπιστημιακό του έργο.

Αφού ο Stevie μοιράστηκε την ιστορία στο Twitter, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

So my flat mates laptop got stolen today, please pree what the thief sent him pic.twitter.com/pDhhpmncPz

— Stevie Valentine (@StevieBlessed) 28 Νοεμβρίου 2018