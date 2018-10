Το μεγαλύτερο άγαλμα στον κόσμο είναι διπλάσιο από το Άγαλμα της Ελευθερίας (pics & vid)

Το άγαλμα του Σαρντάρ Πατέλ, εθνικού ήρωα της Ινδίας, που κατασκευάστηκε στην περιοχή της Ναρμάντα, θα αποκαλυφθεί από τον Πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, την Τετάρτη.

Ο Σαρντάρ Πατέλ ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ινδίας, ιδρυτικό στέλεχος του κόμματος National Congress και ένας εκ των «πατέρων» της Δημοκρατίας της Ινδίας.

India to unveil the world's tallest statue, standing at double the size of the Statue of Liberty https://t.co/p5YyAJifoR via @ReutersTV pic.twitter.com/xX7iLi305C

— Reuters Top News (@Reuters) October 30, 2018