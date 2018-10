Φωτογραφία που... διχάζει: Είναι κοράκι ή γάτα (pics)

Πολλοί λένε πως πρέπει να πιστεύουμε μόνο ότι βλέπουμε. Ε ωραία λοιπόν, στην φωτογραφία που ανέβασε ο Ρόμπερτ Μαγκουάιρ τι βλέπετε;



Ένα κοράκι είναι η πρώτη απάντηση που θα σκεφτόταν ένας λογικός άνθρωπος, χωρίς μάλιστα ιδιαίτερη σκέψη.

Κάτι στο οποίο φαίνεται να συμφωνεί και η ανάποδη αναζήτηση εικόνων στο Google.



Είναι όμως έτσι; Όχι, καθώς όπως αποκάλυψε ο φωτογράφος είναι μία γάτα, η οποία έχει πάρει τέτοια πόζα που ξεγελάει το μάτι.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, αμέσως έγινε viral ξεπερνώντας τα 105.000 likes και τα 35.000 retweets.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD

— Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 28, 2018