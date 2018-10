Ο πραγματικός «Ρος» απαντάει: «Το ορκίζομαι δεν έκλεψα εγώ τις μπύρες!» (pics & vid)

Η αλήθεια είναι ότι... μείναμε όταν είδαμε την φωτογραφία που δημοσίευσε η βρετανική αστυνομία.

Ένας τύπος που είναι ίδιος ο «Ρος» από τα «Φιλαράκια» και κλέβει μπύρες φαίνεται στο στιγμιότυπο!

Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως ο δράστης μοιάζει περισσότερο στον «Ρας»...

Όπως και να έχει ο ηθοποιός, David Schwimmer, που ενσάρκωσε το ρόλο έδωσε τρελή απάντηση: «Αστυνομικοί, το ορκίζομαι δεν ήμουν εγώ. Όπως μπορείτε να δείτε είμαι στη Νέα Υόρκη. Καλή επιτυχία με την έρευνα!».

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 Οκτωβρίου 2018